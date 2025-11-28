Σέιμπεν Λι: Το ενδιαφέρον από Τουρκία - Τα δεδομένα της περίπτωσής του

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, αλλά και τον περιορισμό του Σέιμπεν Λι στο rotation, σε αναζήτηση ενός γκαρντ που θα τον ανεβάσει επίπεδο. Εξ ου και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα όλο αυτό το διάστημα, που αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» θα αποκτήσουν έναν παίκτη του επιπέδου τους και μόνο, κάτι που αυτήν την εποχή παραμένει πολύ δύσκολο μιας και οι περισσότερες των περιπτώσεων δεσμεύονται με συμβόλαιο.

