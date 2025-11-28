Μενού

Σέιμπεν Λι: Το ενδιαφέρον από Τουρκία - Τα δεδομένα της περίπτωσής του

Η περίπτωση του Σέιμπεν Λι ενδιαφέρει την Εφές, που ρώτησε για το στάτους του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη προσέγγιση στον Ολυμπιακό.

Reader symbol
Newsroom
Σέιμπεν Λι
Ο Σέιμπεν Λι | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, αλλά και τον περιορισμό του Σέιμπεν Λι στο rotation, σε αναζήτηση ενός γκαρντ που θα τον ανεβάσει επίπεδο. Εξ ου και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα όλο αυτό το διάστημα, που αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» θα αποκτήσουν έναν παίκτη του επιπέδου τους και μόνο, κάτι που αυτήν την εποχή παραμένει πολύ δύσκολο μιας και οι περισσότερες των περιπτώσεων δεσμεύονται με συμβόλαιο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ