Σεισμός στην Εύβοια: «Πήγε και ήρθε» ο Γιοβάνοβιτς στη Συνέντευξη Τύπου - Τέρας ψυχραιμίας

Η στιγμή του δυνατού σεισμού της τάξεως των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στείρα Ευβοίας, «έπιασε» τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τη Δανία.

Όπως μπορεί να δει κανείς στο σχετικό βίντεο, την ώρα των δηλώσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Εγκέλαδος χτυπά και μάλιστα είναι αρκετά δυνατός. Στα πλάνα, φαίνεται ο προπονητής της Εθνικής ομάδας να πηγαίνει δεξιά αριστερά από την ισχυρή δόνηση, ωστόσο κράτησε την ψυχραιμία του.

Την ίδια ώρα, ακούγονται επιφωνήματα φόβου από τους δημοσιογράφους, καθώς ο σεισμός δεν ήταν μόνο δυνατός, αλλά κράτησε και για αρκετά δευτερόλεπτα.