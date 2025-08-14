Σέλτικς: Εγκρίθηκε η πώληση της ομάδας από το NBA

Μετά από 23 χρόνια, οι Μπόστον Σέλτικς περνάνε πλέον σε μία νέα εποχή, καθώς το NBA ενέκρινε την πώληση της ιστορικής ομάδας έναντι 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάζοντας πλέον πλώρη για μία νέα εποχή.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωσή του το NBA, το Διοικητικό Συμβούλιο του πρωταθλήματος ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών ομόφωνα και το group με πρωτάρη τον Μπιλ Κίσχολμ θα κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας.

