Σερβία: Δολοφονική ενέδρα σε αρχηγό των Grobari της Παρτιζάν - Έπεσε νεκρός από σφαίρες

Ο 23χρονος Τάντιγια Πάντιτς, ο οποίος φέρεται να είναι ένας εκ των επικεφαλής των Grobari της Παρτιζάν δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους στο Βελιγράδι.

Η δολοφονία συνέβη γύρω στις 11:40, στη λεωφόρο Αρσένιγια Τσαρνογέβιτς, και ο Τάντια υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Το ασθενοφόρο, που έφτασε μετά από κλήση πολιτών λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, μπόρεσε μόνο να διαπιστώσει τον θάνατο του 23χρονου.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, στη δολοφονία του Τάντια συμμετείχαν δύο δράστες. Φέρεται ότι επέβαιναν σε σκούτερ χωρίς πινακίδες και φορούσαν κράνη.

Κοντά στα γύρω κτίρια, στην περιοχή όπου σκοτώθηκε ο νεαρός, βρέθηκαν αρκετοί κάλυκες.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ, ο Πάντιτς φέρεται να προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους.

«Άκουσα τους πυροβολισμούς και κρύφτηκα»

Μια εργαζόμενη από το κοντινό περίπτερο είπε στη "Blic" ότι άκουσε τους πυροβολισμούς.

«Άκουσα 4–5 πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο και κλείστηκα μέσα στο κιόσκι», ανέφερε.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τα σέρβικα Μέσα ο Πάντιτς είχε βρεθεί στο στόχαστρο άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Αρχικά, τον Ιούνιο, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα έστησαν ενέδρα με μηχανάκια στην Γκαζέλα για να επιτεθούν.

Επιπλέον, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε στόχος της θανατηφόρας έκρηξης που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε διαμέρισμα στην οδό Κόσοβσκα.

Στην έκρηξη σκοτώθηκε ο 21χρονος Μάρτιν Σίπκοβσκι, μοντέλο από τα Σκόπια, ο οποίος σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί για να δολοφονήσει τον Πάντιτς, αλλά ενεργοποίησε κατά λάθος τα εκρηκτικά.