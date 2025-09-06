Μενού

Σερβία - Φινλανδία 86-92: Η έκπληξη του Eurobasket με θρίαμβο απέναντι στο φαβορί

Η Φινλανδία απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια του Eurobasket 2025 επικρατώντας με 86-92.

Σερβία Φινλανδία
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Σερβία - Φινλανδία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/TOMS KALNINS
Η Φινλανδία έκανε την έκπληξη του Eurobasket 2025, καθώς απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια της διοργάνωσης και με νίκη 86-92 πέρασε στους «8».

Η παρέα των Μάρκανεν, Μούρινεν, Βάλτονεν και των υπόλοιπων εκπληκτικών Φινλανδών, έστειλαν πίσω στο Βελιγράδι τους Σέρβους των μεγάλων αστέρων και εξασφάλισαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά, την πρόκρισή τους στα προημιτελικά.

Ο Νίκολα Γιόκιτς το πάλεψε μόνος του για τους Σέρβους με 33 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Σερβία - Φινλανδία: Το ματς

Η Φινλανδία, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (1-11) από το πρώτο δίλεπτο. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο βασικός εκφραστής των επιθέσεων των Φινλανδών που μαζί με τον Μίρο Λιτλ διατηρούσαν την ομάδα τους σε θέση οδηγού (9-20). Έκτοτε, οι Γιόβιτς και Γιόκιτς πήραν τη σκυτάλη και μείωσαν στους τέσσερις πόντους για να κλέισουν το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-28.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ντόμπριτς και Γιόκιτς ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον ρυθμό τους και έφεραν τούμπα το ματς βάζοντας την Σερβία μπροστά στο σκορ (30-28). Από εκείνο το σημείο, το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι όσο οι Φινλανδοί παρέμεναν ανταγωνιστικοί μένοντας κοντά στο σκορ κατά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, o Γιόβιτς με την ευστοχία του από τα 6.75 διατήρησε την Σερβία σε θέση οδηγού (51-46), ωστόσο με τους Λιτλ, Μάρκανεν και Γιάντουνεν οι Φινλανδοί έδειξαν το πείσμα τους περνώντας και πάλι μπροστά (52-53) με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων. Βάλτονεν και Σάλιν με συνεχόμενα τρίποντα διατηρούσαν το προβάδισμα της ομάδας τους (57-62). Με τις βολές του Γιόκιτς και το πρώτο από πέντε χαμένα τρίποντα του Ντόμπριτς, οι Σέρβοι έφεραν ξανά την ισορροπία στο ματς (66-66) ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως οι Φινλανδοί κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο με το προβάδισμα (66-68).

Αίμα και άμμος ήταν το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ο Μούρινεν με τρίποντο διατηρούσε την υπεροχή των Φινλανδών (70-74). Την κρίσιμη στιγμή, οι Γκούντουριτς και Γιόκιτς βγήκαν μπροστά κόβοντας το 6-0 σερί της Φινλανδίας για να περάσει και πάλι μπροστά η Σερβία με 77-75. Το ματς είχε γίνει πραγματικό... θρίλερ με τους Βάλτονεν και Μάρκανεν να βάζουν και πάλι μπροστά την ομάδα τους (77-79). Απίθανος ο Βάλτονεν με τρίποντο δύο λεπτά πριν το φινάλε έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην Φινλανδία (78-82). Ο Γιόβιτς απάντησε με τρίποντο, ο Βάλτονεν σκόραρε ξανά και με 8 σερί πόντους στέλνει την Σερβία στον αποκλεισμό (81-87)

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

 

