Σερβία - Φινλανδία LIVE: Το 4ο παιχνίδι στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Με τη Σερβία να είναι το απόλυτο φαβορί και τη Φινλανδία να θέλει να κάνει την έκπληξη, ολοκληρώνεται η πρώτη ημέρα των νοκ άουτ αγώνων στο Ευρωμπάσκετ. Η αναμέτρηση Σερβία - Φινλανδία στη Ρίγα αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

Στα προημιτελικά έχουν ήδη προκριθεί η Τουρκία που νίκησε δύσκολα τη Σουηδία και η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας.

Σερβία - Φινλανδία LIVE

Η Σερβία, που πλέον αγωνίζεται δίχως τον τραυματία Μπογκντάνοβιτς, ηττήθηκε στο τελευταίο της παιχνίδι, από την Τουρκία και έτσι κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλό της με ρεκόρ 4-1. Απέναντί της η Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν, που έκλεισε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 3-2 γνωρίζοντας την ήττα από Γερμανία και Λιθουανία.