Αν μη τι άλλο, πρόκειται για κυνική ομολογία του Σέρχιο Κόκε ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξω ετών για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και την ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση.
Σε συνέντευξή του στο «Canal Plus France», ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη είπε μεταξύ άλλων ότι… «στο ποδόσφαιρο έβγαζα περίπου ένα εκατομμύριο τον χρόνο αλλά στο… άλλο επάγγελμα έβγαζα αυτά τα χρήματα μέσα σε δύο μήνες ρισκάροντας όμως τη ζωή σου και την ελευθερία σου».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μιλένα Αποστολάκη: «Ένιωσα ντροπή πολλές φορές στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ»
- Τάιλορ Τσέις: Η απίστευτη ιστορία ενός Nickelodeon icon που πλέον ζει στο πεζοδρόμιο
- «Pincer attack»: Εντυπωσιακή υδάτινη «έκρηξη» 40 μέτρων στην Αυστραλία
- Σέρχιο Κόκε: «Σε δύο μήνες κέρδιζα όσα έπαιρνα έναν χρόνο από το ποδόσφαιρο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.