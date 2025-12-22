Σέρχιο Κόκε: «Σε δύο μήνες κέρδιζα όσα έπαιρνα έναν χρόνο από το ποδόσφαιρο»

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για κυνική ομολογία του Σέρχιο Κόκε ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξω ετών για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και την ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση.

Σε συνέντευξή του στο «Canal Plus France», ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη είπε μεταξύ άλλων ότι… «στο ποδόσφαιρο έβγαζα περίπου ένα εκατομμύριο τον χρόνο αλλά στο… άλλο επάγγελμα έβγαζα αυτά τα χρήματα μέσα σε δύο μήνες ρισκάροντας όμως τη ζωή σου και την ελευθερία σου».

