Σφαιρόπουλος - Σάσα Ομπράντοβιτς: Επεισόδιο μεταξύ τους στο Συνέδριο Προπονητών

Επεισόδιο υπήρξε κατά την διάρκεια του συνέδριου προπονητών της HCB στο T-Center Athens ανάμεσα στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τον Σάσα Ομπράντοβιτς.
Οι δύο τους είχαν μια διαφωνία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι δύο τους να διαπληκτιστούν έντονα, χωρίς όμως το περιστατικό να λάβει μεγαλύτερες εκτάσεις.
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