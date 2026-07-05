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Σφαιρόπουλος - Σάσα Ομπράντοβιτς: Επεισόδιο μεταξύ τους στο Συνέδριο Προπονητών

Γιάννης Σφαιρόπουλος και Σάσα Ομπράντοβιτς είχαν επεισόδιο κατά την διάρκεια του συνέδριου προπονητών της HCB στο T-Center Athens.

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Γιάννης Σφαιρόπουλος
Γιάννης Σφαιρόπουλος | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Επεισόδιο υπήρξε κατά την διάρκεια του συνέδριου προπονητών της HCB στο T-Center Athens ανάμεσα στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Οι δύο τους είχαν μια διαφωνία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι δύο τους να διαπληκτιστούν έντονα, χωρίς όμως το περιστατικό να λάβει μεγαλύτερες εκτάσεις.

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