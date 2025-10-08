Μενού

Σιάο - Γκάλης: Μαζί στο γήπεδο για το Άρης - Αμβούργο

Ο Ρίτσαρντ Σιάο και ο Νίκος Γκάλης βρέθηκαν μαζί στο γήπεδο πριν από τον αγώνα με το Αμβούργο.

Γκάλης - Σιάο
Ο Νίκος Γκάλης με τον Ρίτσαρντ Σιάο | Eurokinissi/ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΙΡΔΗΣ / MEGA PRESS)
Ο Άρης φιλοξένησε το Αμβούργο στο πρώτο του εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου για την 2η αγωνιστική του Eurocup.

Λίγο πριν από το τζάμπολ στο κατάμεστο Nick Galis Hall, ο Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε μαζί με τον Νίκο Γκάλη και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί στις κερκίδες με τον φωτογραφικό φακό να αποθανατίζει το τετ α τετ του θρύλου του Άρη με τον νέο ιδιοκτήτη της ομάδας, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Ο παλαίμαχος γκαρντ των «κιτρινόμαυρων», σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε:

«Πιστεύω ότι θα υπάρχει μία αλλαγή στην ομάδα, μία ανανέωση. Εύχομαι τα καλύτερα στον καινούριο ιδιοκτήτη. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τον καλοσωρίσω στην ομάδα του Άρη και η ομάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της να ζήσουμε τις παλιές στιγμές».

 

