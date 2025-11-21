Σιμόν Μπάιλς: «Σας είπαν ψέματα για την πλαστική στήθους - Δεν μπορούσα να κουνηθώ»

Η θρυλική Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ Σιμόν Μπάιλς αποκάλυψε ότι τρομοκρατήθηκε από τον πόνο που ένιωσε μετά την πλαστική επέμβαση στήθους στην οποία είχε υποβληθεί τον Ιούνιο του 2025.

Η 28χρονη ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok όπου εξηγεί πώς προχώρησε στην επέμβαση και πόσο ευχαριστημένη είναι από τα αποτελέσματα, παρόλο που η ανάρρωσή της ήταν πιο δύσκολη από ό,τι είχε προβλέψει.

«Έκανα την επέμβαση στις 16 Ιουνίου», είπε. «Όλοι σας είπατε ψέματα, αυτό το πράγμα πονάει πολύ. Δεν μπορούσα να κουνηθώ μόνη μου. Έτσι, πήρα τις δύο εβδομάδες που χρειαζόμουν και χαίρομαι που το έκανα, γιατί η ανάρρωσή μου ήταν δύσκολη».

Σιμόν Μπάιλς: «Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι»

Η Μπάιλς είπε ότι τα εμφυτεύματα τοποθετήθηκαν κάτω από τον μυ και ότι, αφού άκουσε άλλους να λένε ότι η ανάρρωσή τους ήταν εύκολη, ανησύχησε για το αρχικό επίπεδο δυσφορίας που ένιωθε.

«Την πρώτη μέρα, ο Τζόναθαν (Όουενς, ο σύζυγός της που παίζει στην ομάδα NFL Chicago Bears) έπρεπε να με σηκώσει από το κρεβάτι, να με μεταφέρει στο μπάνιο.

Υποθέτω ότι είμαι λίγο πιο μυώδης από τις περισσότερες κοπέλες που κάνουν πλαστική χειρουργική και ότι η τοποθέτηση κάτω από τους μυς και όλη αυτή η διαδικασία έβλαψαν πραγματικά το σώμα μου».

Η χρυσή Ολυμπιονίκης με τις ΗΠΑ πρόσθεσε ότι πανικοβλήθηκε και μετά την επέμβαση, καθώς της πήρε χρόνο να συνηθίσει την εμφάνιση του σώματός της.

«Μου έφταναν μέχρι το λαιμό και πραγματικά πανικοβλήθηκα και μίλησα με τον γιατρό μου», είπε. «Του είπα να τα αφαιρέσει, πρέπει να είναι μικρότερα, μοιάζουν με εξωγήινα. Αλλά τώρα είναι τέλεια».

Η Μπάιλς υποσχέθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που είχαν οι 5,5 εκατομμύρια ακόλουθοί της στο TikTok σχετικά με την επέμβαση.

Η κορυφαία αθλήτρια στη Γυμναστική μοιράστηκε ένα βίντεο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπου κάνει τούμπες σε ένα τραμπολίνο στο σπίτι της, με τη λεζάντα: «πρώτη τούμπα – σε ένα χρόνο – στο καινούργιο σπίτι».

Η 11 φορές χρυσή ολυμπιονίκης έκανε ένα άλμα προς τα πίσω στο βίντεο πριν αποκαλύψει ότι στην πραγματικότητα είχε πάθει κράμπα.