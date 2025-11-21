Η Ρίτα Όρα αποκαλύπτει ότι είναι «μάγισσα σαν την γιαγιά της»

Η Ρίτα Όρα ισχυρίστηκε πως μπορεί να είναι μάγισσα, κληρονομώντας το γονίδιο από την γιαγιά της καθώς εμφανίστηκε ως καλεσμένη στο podcast «Happy Hour Overheard».

«Η γιαγιά μου ήταν σίγουρα μάγισσα, η μαμά μου δεν είμαι σίγουρη αν έχει αυτό το γονίδιο, αλλά είμαι σίγουρη ότι εγώ το έχω», είπε συγκεκριμένα η ποπ σταρ αποκαλύπτοντας πως πιστεύει ότι είναι μάγισσα.

Rita Ora bizarrely reveals she is a WITCH in new interview before sharing her weekly ritual and claiming 'astrology should be a religion' https://t.co/es1BJtJA4V — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 21, 2025

Μάλιστα χαρακτήρισε ως «πνευματικό» τον γάμο της, ενώ δεν είναι κρυφή η αγάπη της για την αστρολογία και την γιόγκα. Σε άλλη συνέντευξη είχε αποκαλύψει μια περίεργη ιεροτελεστία που την βοηθά με την συγκέντρωση: «Κάνω τα εβδομαδιαία μου διαγράμματα, τις κάρτες ταρώ μου... Τελικά, αρκεί κάτι να σου δίνει ελπίδα».

Όπως έχει δηλώσει, κατα την γνώμη της θα έπρεπε να είναι θρησκεία η αστρολογία: «Νιώθω ότι η αστρολογία θα έπρεπε να είναι θρησκεία. Μου αρέσει η ιδέα να νιώθεις ότι τα πνεύματα σε καθοδηγούν σε όποιο μονοπάτι κι αν βρίσκεσαι».

Η τραγουδίστρια είχε επίσης παραδεχτεί στο παρελθόν ότι συμβουλεύτηκε μια μάγισσα που της «άλλαξε τη ζωή». Μιλώντας στο podcast Reign With Josh Smith, η Ρίτα Όρα εξήγησε: «Μου είπε: "Η ζωή σου είναι σαν ένας σωρός από άμμο στην παλάμη σου και μπορεί να περάσει από τα δάχτυλά σου ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να φροντίζεις να κινείσαι αργά και σταθερά''. Αυτό μου έμεινε για πάντα στο μυαλό. Συνήθιζα να βιάζομαι και να λέω, "Το θέλω τώρα"»

«Προσπαθώ λοιπόν να κινούμαι λίγο πιο σταθερά και να μην αντιδρώ τόσο πολύ, γιατί όταν αντιδράς παρορμητικά, συνήθως είναι κάτι για το οποίο στο τέλος θα μετανιώσεις. Προσπαθώ όσο μπορώ να αφιερώνω λίγο χρόνο πριν απαντήσω σε διάφορα πράγματα. Και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ», πρόσθεσε.