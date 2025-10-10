Μενού

Σισέ κατά Βαλμπουενά για το sex tape: «Με έμπλεξες στα προβλήματά σου για χρόνια»

Η ανάρτηση «μπηχτή» του Σισέ κατά του Βαλμπουενά για το sextape.

Τζιμπρίλ Σισέ
Τζιμπρίλ Σισέ | Shutterstock
Με αφορμή την συνέντευξη του Ματιέ Βαλμπουενά στην εκπομπή «J"eu de la Vérité» του RMC, μιλώντας ξανά για το περιβόητο sex tape του που κυκλοφόρησε πριν σχεδόν μια δεκαετία, ο Τζιμπρίλ Σισέ ανέβασε οργισμένη απάντηση στα social media, δείχνοντας πως το περιστατικό δεν έχει μείνει στο παρελθόν.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά εκμυστηρεύτηκε περισσότερες πληροφορίες για την στιγμή που η καριέρα του στο ποδόσφαιρο πήρε καθοδική πορεία, όταν «βγήκε στη φόρα» το sextape του.

Συγκεκρίμενα δήλωσε: «Ήταν μια δύσκολη περίοδος, μου στέρησε την εθνική Γαλλίας. Δεν κλήθηκα ξανά μετά από αυτό. Θα προτιμούσα να μην είμαι πλέον στην εθνική λόγω κακών εμφανίσεων, παρά να φύγω με έναν τέτοιο τρόπο».

Εξήγησε πως δεν ήταν διατεθειμένος να υποκύψει στον εκβιασμό: «Υπέβαλα καταγγελία εναντίον ατόμων που ήθελαν να πληρώσω για ένα βίντεο. Αμέσως είπα ότι δεν θα λάμβαναν ούτε ένα ευρώ».

Ωστόσο, οι δηλώσεις του πρώην άσου του Ολυμπιακού δεν έμειναν αναπάντητες, αφού οΤζιμπρίλ Σισέ, που το όνομά του είχε εμπλακεί στην υπόθεση με το sextape αδίκως, έδωσε αιχμηρή απάντηση μέσω ανάρτησή του στο X.

«Και που με έμπλεξες στα προβλήματά σου για χρόνια, δεν το έχεις μετανιώσει; Γιατί εγώ δεν το έχω ξεχάσει», έγραψε συγκεκριμένα ο πρώην Γάλλος επιθετικός, ρίχνοντας «μπηχτή» για τη στάση του Βαλμπουενά εκείνη την εποχή.

 

