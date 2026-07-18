Σκαλόνι - Ντε Λα Φουέντε: Ο μαθητής απέναντι στον δάσκαλο - Ο ιδιαίτερος «δεσμός» τους

Παλιοί γνωστοί οι Λούις ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι, οι δύο προπονητές που θα βρεθούν να κατευθύνουν τις αντίπαλες Ισπανία και Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Κυριακής (19/07).

Οι δύο προπονητές έχουν διαφορετικές διαδρομές, αλλά έχουν και μια κοινή συνιστώσα που πάντα θα τους συνδέει με αμοιβαία εκτίμηση.

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Το 2017, όταν ο Σκαλόνι βρισκόταν σε μια μεταβατική περίοδο μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, γράφτηκε στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αποκτήσει το δίπλωμα UEFA Pro Licence, την ανώτερη προπονητική πιστοποίηση στην Ευρώπη.

Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον Ντε λα Φουέντε, ο οποίος δίδασκε το μάθημα της προπονητικής τεχνικής, ενώ παράλληλα ήταν προπονητής της Εθνικής Ισπανίας Κ19.

Ο Σκαλόνι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες της χρονιάς του και έχει δηλώσει έκτοτε ότι ο Ντε λα Φουέντε «βοήθησε πάρα πολύ» τον ίδιο και τους συμφοιτητές του.

Η σχέση που δημιουργήθηκε τότε διατηρείται μέχρι σήμερα.

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Ο Ντε λα Φουέντε ανδρώθηκε προπονητικά μέσα στις ακαδημίες και τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, ενώ ο Σκαλόνι διαμορφώθηκε μέσα στην ιδιαίτερη κουλτούρα των αποδυτηρίων του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Ωστόσο, έχουν πολύ περισσότερα κοινά απ' όσα θα περίμενε κανείς.

Και οι δύο έγιναν ομοσπονδιακοί προπονητές έπειτα από περιόδους κατά τις οποίες ένιωθαν ότι το ποδόσφαιρο τούς είχε αφήσει πίσω.

Και οι δύο δημιούργησαν ομάδες που λειτουργούν σαν οικογένειες, βασισμένες σε αξίες που συνδυάζουν το αθλητικό πνεύμα με την καθολική πίστη, την οποία αμφότεροι ασπάζονται.

Ο Ντε λα Φουέντε έχει ήδη κατακτήσει το Euro 2024 με την Ισπανία. Αν κερδίσει και το Μουντιάλ, θα είναι ταυτόχρονα ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου. Ενώ ο Σκαλόνι βρίσκεται ένα παιχνίδι μακριά από το να διατηρήσει την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου.