Μουντιάλ 2026: Οριστικά 17 λεπτά θα έχει διάρκεια το ημίχρονο του τελικού - Οι λεπτομέρειες του σόου

Το «MetLife» του Νιου Τζέρσεϊ ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά του για το ραντεβού με την ιστορία. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους αυτή την Κυριακή (19/7, 22:00), όμως πίσω από το αγωνιστικό δέος, μια «γραφειοκρατική» κόντρα απασχολούσε μέχρι πρότινος τα διεθνή επιτελεία η διάρκεια του ημιχρόνου.
Μετά από εβδομάδες παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, η FIFA έκοψε τον γόρδιο δεσμό. Με ένα αυστηρό non-paper προς την RFEF και την AFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία οριοθέτησε το διάλειμμα του τελικού στα 17 λεπτά.
Οι fans του υπερθεάματος θα πρέπει να συμβιβαστούν με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα.
Από τα 17 λεπτά της ανάπαυλας, μόνο τα 11 θα ανήκουν στους superstars της βραδιάς. Μαντόνα, Σακίρα και Τζάστιν Μπίμπερ καλούνται να χωρέσουν το show τους σε αυτό το περιορισμένο window, καθώς ο υπόλοιπος χρόνος είναι δεσμευμένος για μια χειρουργική επιχείρηση: την αστραπιαία αποσυναρμολόγηση της σκηνής και το απαραίτητο πότισμα του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος, βάσει των προηγούμενων αγώνων στο «MetLife», είχε δείξει σημάδια «αφυδάτωσης».
Αν η μουσική θα περιοριστεί από το ρολόι, η υγεία των πρωταγωνιστών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Σε ένα τουρνουά που σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες, τα hydration breaks αποτελούν πλέον θεσμό. Η FIFA επιβεβαίωσε ότι το πρωτόκολλο ενυδάτωσης θα ενεργοποιηθεί κανονικά στο μέσο και των δύο ημιχρόνων, διασφαλίζοντας ότι η δροσιά θα προηγηθεί του θεάματος, ακόμη και στον τελικό των τελικών.
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