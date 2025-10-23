Σκάνδαλο μεγατόνων στο NBA: Miami «Vice», ιταλική μαφία, συλλήψεις παικτών και έπεται συνέχεια

Ένα σκάνδαλο «μεγατόνων» σαρώνει τις τελευταίες ώρες την κορωνίδα του μπάσκετ, το NBA, καθώς η υπόθεση για δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εμπλέκει μέχρι τώρα δεκάδες παίκτες και παράγοντες κορυφαίων ομάδων, αλλά και γνωστές οικογένειες μαφιόζων.

Όπως μεταδίδει λεπτό προς το λεπτό το NBC, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Πέμπτη (23/10) ότι πάνω από 30 άτομα κατηγορήθηκαν σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Ο γκαρντ των Miami Heat, Τέρι Ρόζιερ, ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο πρώην παίκτης του NBA, Ντέιμον Τζόουνς, ήταν μεταξύ των συλληφθέντων και φέρονται να εμπλέκονται σε μία από τις απάτες.

NBA: Texas Hold'em και σπαγγέτι

Ακόμα, οι μεγάλες μαφιόζικες οικογένειες Lucchese, Bonanno, Gambino και Genovese φέρονται να εμπλέκονταν στην υποστήριξη στημένων παιχνιδιών πόκερ, με τα θύματα να έχουν χάσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Τρεις από τους περισσότερους από 30 κατηγορούμενους που στοχοποιούνται στα σημερινά κατηγορητήρια φέρονται να εμπλέκονταν τόσο στο σχέδιο αθλητικών στοιχημάτων όσο και στο σχέδιο απάτης στον τζόγο, δήλωσε ο Κρίστοφερ Ράια, υποδιευθυντής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών πόκερ σε ένα από τα φερόμενα σχέδια απάτης, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν τεχνολογία όπως μικροτσίπ και ένα τραπέζι ακτίνων Χ που μπορούσε να διαβάσει τα φύλλα , ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Επιχείρηση «Royal Flush - Nothing but Bet»: Το FBI μπαίνει στο «παρκέ»

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, δήλωσε ότι η έρευνα για το φερόμενο σχέδιο που αφορούσε δόλια στοιχήματα στο NBA ονομάστηκε «Επιχείρηση Nothing but Bet».

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ονόμασαν επίσης την έρευνα για το σχέδιο πόκερ «Επιχείρηση Royal Flush», σύμφωνα με τον Ρίκι Πατέλ, τον ειδικό πράκτορα υπεύθυνο για τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας στη Νέα Υόρκη.

Ο προπονητής Billups των Trail Blazers, εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο | AP

Πρόσθεσε ότι δεκάδες ύποπτοι συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το πρωί. Χαρακτήρισε την φερόμενη εμπλοκή πολλών οικογενειών της Κόζα Νόστρα ως «κλήση αφύπνισης».

Οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα πόκερ διέπραξαν φερόμενα και πράξεις βίας, όπως εκβιασμούς, για να διασφαλίζουν ότι τα θύματα πλήρωναν τα χρέη τους, ενώ αναφέρεται και περίπτωση ένοπλης ληστείας, για την απόκτηση ενός «πειραγμένου» μηχανήματος ανακατέματος χαρτιών, δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζόζεφ Νοτσέλα.

Τα κέρδη τους φέρονται στη συνέχεια να νομιμοποιούνταν «μέσω ανταλλαγών μετρητών, της χρήσης πολλαπλών εικονικών εταιρειών και μέσω μεταφορών κρυπτονομισμάτων», είπε.

Ο εισαγγελέας Τζόσεφ Νοτσέλα της Νέας Υόρκης, στην ενημέρωση Τύπου για το σκάνδαλο | AP

Όσο για τον Terry Rozier, τον γκαρντ των Miami Heat, φέρεται να ήταν μπλεγμένος, συγκεκριμένα στις απάτες με τα στημένα ματς, από την περίοδο που έπαιζε ακόμα για τους Charlotte Hornets.

Φέρεται ο Rozier να δρούσε διαρρέοντας από πριν σε «κοντινούς του ανθρώπους ότι θα αποχωρούσε νωρίτερα από τη στημένη αναμέτρηση, λόγω υποτιθέμενου τραυματισμού».

Χάρη στις διαρροές του, οι «φίλοι» του είχαν ποντάρει πάνω από 200.000 δολάρια στα στατιστικά του, ενώ τα στοιχήματα δημιούργησαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε κέρδη, μεγάλο μέρος των οποίων στάλθηκαν στον Rozier στην πατρίδα του.

«Καθώς το NBA ξεκινάει, η καριέρα του είναι ήδη στον πάγκο, όχι λόγω τραυματισμού, αλλά λόγω ακεραιότητας», πρόσθεσε η επίτροπος Τζέσικα Τις.