Σκάνδαλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Διεθνής διαιτητής φέρεται να βίασε ανήλικο

Σοκ έχουν προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα δημοσιεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία, τα οποία αναφέρουν πως ενας διεθνής διαιτητής της UEFA συνελήφθη ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση σε έφηβο αγόρι.
Πιο συγκεκριμένα, άρθρο της «Daily Mail» σημειώνει πως ο αξιωματούχος κατηγορήθηκε για ανάρμοστο άγγιγμα και προσπάθεια να δελεάσει το αγόρι να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, πριν από έναν ευρωπαϊκό αγώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον οποίο είχε οριστεί για να διαιτητεύσει.
- Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο 89χρονος «πιστολέρο» - Τι ρούχα φορά σύμφωνα με μαρτυρίες
- Από gamer, επίδοξος δολοφόνος του Τραμπ: Τι αποκαλύπτουν τα social media του 31χρονου δασκάλου
- «Ακόμα και εμείς οι Βούλγαροι πάμε Ελλάδα» - Διαφήμιση του βουλγαρικού τουρισμού κατέληξε σε φιάσκο
- Έμεινε άυπνος για 11 μέρες, έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες, αλλά άρχισε να πληρώνει το τίμημα 30 χρόνια μετά
