Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ξέσπασε έντονη συζήτηση γύρω από τη βαθμολόγηση του χορού στον πάγο, μετά την οριακή νίκη των Γάλλων Λοράνς Φουρνιέ Μποντρί και Γκιγιόμ Σιζερόν έναντι των Αμερικανών Μάντισον Τσοκ και Έβαν Μπέιτς.

Το γαλλικό ζευγάρι κατέκτησε το χρυσό με συνολική βαθμολογία 225,82, ενώ οι Αμερικανοί έμειναν στο 224,39, μια διαφορά μόλις 1,43 βαθμών. Η συζήτηση άναψε όταν παρατηρήθηκε ότι η Γαλλίδα κριτής Jezabel Dabouis βαθμολόγησε αισθητά υψηλότερα το γαλλικό ζευγάρι σε σχέση με τους Αμερικανούς.

Στον ελεύθερο χορό έδωσε στους Γάλλους 137,45, ενώ στους Τσοκ–Μπέιτς μόλις 129,74. Παρόμοια απόκλιση είχε σημειωθεί και στον ρυθμικό χορό νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όπου η ίδια κριτής είχε δώσει στους Γάλλους έξι βαθμούς περισσότερους από τους Αμερικανούς.

Αν και οι διαφορές στις βαθμολογίες μεταξύ κριτών δεν είναι ασυνήθιστες, η συγκεκριμένη απόκλιση θεωρήθηκε από πολλούς υπερβολική, ειδικά σε έναν τελικό όπου η μάχη για το χρυσό ήταν τόσο στενή.

Η θέση της Διεθνούς Ένωσης Πατινάζ

Η ISU προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι οι διακυμάνσεις στις βαθμολογίες είναι «φυσιολογικές» και ότι υπάρχουν μηχανισμοί που εξισορροπούν τις ακραίες τιμές. Τόνισε επίσης ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στο σύστημα και στους κριτές.

Ωστόσο, η απάντηση αυτή δεν έπεισε όλους τους φιλάθλους ούτε τους ίδιους τους αθλητές.

Οι αντιδράσεις των Αμερικανών αθλητών

Η Μάντισον Τσοκ δήλωσε ότι θα ήταν χρήσιμο το άθλημα να γίνει πιο διαφανές, ώστε οι θεατές να κατανοούν καλύτερα πώς προκύπτουν οι βαθμολογίες. Πρόσθεσε ότι οι κριτές πρέπει να αξιολογούνται συστηματικά, όπως ακριβώς αξιολογούνται και οι αθλητές. Ο Έβαν Μπέιτς, πιο φιλοσοφημένος, σημείωσε ότι το πατινάζ είναι ένα «υποκειμενικό άθλημα» και ότι συχνά η προσπάθεια δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα.

Παρά την απογοήτευση, και οι δύο τόνισαν ότι είναι περήφανοι για τις εμφανίσεις τους και για το γεγονός ότι παρέδωσαν τέσσερις εξαιρετικές παρουσίες στους Ολυμπιακούς.

H αντίδραση του κοινού: Αίτηση για έρευνα

Η υπόθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και μια αίτηση στο Change.org ζητά από τη ΔΟΕ και την ISU να διερευνήσουν τη βαθμολόγηση και να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης στο άθλημα.

Η αίτηση έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 15.800 υπογραφές. Το καλλιτεχνικό πατινάζ έχει ιστορικό αντιπαραθέσεων γύρω από τη βαθμολόγηση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το κατά πόσο το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί αμερόληπτο, ειδικά όταν οι διαφορές είναι τόσο μικρές και οι κριτές προέρχονται από χώρες των διαγωνιζόμενων.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ζήτημα δεν θα κλείσει εύκολα. Η πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερο έλεγχο των κριτών φαίνεται πως θα ενταθεί.