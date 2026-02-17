Παρά την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της, μετά τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, η ρωσική ομάδα Wagner συνεχίζει -ακάθεκτα- να λειτουργεί ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία δολιοφθοράς του Κρεμλίνου, και κοιτάει εκεί που θέλει να φτάσει, την Ευρώπη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, δυτικοί αξιωματούχοι πληροφοριών επισημαίνουν ότι το δίκτυο έχει μετατραπεί σε βασικό μοχλό αποσταθεροποίησης.

Στόχος: Oικονομικά ευάλωτοι Ευρωπαίοι

Οι ειδικοί της Wagner φέρονται να στρατολογούν Ευρωπαίους πολίτες, κυρίως άτομα περιθωριοποιημένα και οικονομικά πιεσμένα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πράξεις βίας και σαμποτάζ σε κράτη–μέλη του ΝΑΤΟ.

Οι αποστολές που τους ανατίθενται περιλαμβάνουν εμπρησμούς σε οχήματα πολιτικών προσώπων, αλλά και επιθέσεις σε αποθήκες με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Μετά την αποτυχημένη εξέγερση του 2023 και την αναταραχή που ακολούθησε, η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU) φαίνεται να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της Wagner για επιχειρήσεις χαμηλού κόστους αλλά υψηλής απόδοσης.

Όπως αναφέρει δυτικός αξιωματούχος στους Financial Times, η GRU «χρησιμοποιεί το διαθέσιμο ταλέντο» για να ενισχύσει την εκστρατεία αποσταθεροποίησης στην Ευρώπη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) επιχειρεί επίσης να στρατολογήσει άτομα στην Ευρώπη, αξιοποιώντας εγκληματικά και διασπορικά δίκτυα με τα οποία διατηρεί δεσμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μέθοδος αυτή δεν έχει αποδώσει το ίδιο καλά, κυρίως επειδή η Wagner διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και μεγαλύτερη επιρροή σε ευάλωτες ομάδες. Μια εκστρατεία αποσταθεροποίησης που επεκτείνεται.