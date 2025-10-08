Μενού

Σκωτία - Ελλάδα: Τα 4 διλήμματα του Γιοβάνοβιτς πριν τον αγώνα της Πέμπτης

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Σκωτία το βράδυ της Πέμπτης.

Reader symbol
Newsroom
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Στιγμιότυπο από προπόνηση Παναθηναϊκού | EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει να περιμένει να δει την κατάσταη του Καρέτσα και την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από το Σκωτία - Ελλάδα. Ο νεαρός μεοσεπιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση αλλά το status του είναι αισθητά βελτιωμένο και υπάρχει ελπίδα να είναι ΟΚ για τον αγώνα αυτόν (για το βράδυ της Πέμπτης).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ