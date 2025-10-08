Σκωτία - Ελλάδα: Τα 4 διλήμματα του Γιοβάνοβιτς πριν τον αγώνα της Πέμπτης

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει να περιμένει να δει την κατάσταη του Καρέτσα και την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από το Σκωτία - Ελλάδα. Ο νεαρός μεοσεπιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση αλλά το status του είναι αισθητά βελτιωμένο και υπάρχει ελπίδα να είναι ΟΚ για τον αγώνα αυτόν (για το βράδυ της Πέμπτης).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr