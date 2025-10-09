Σκωτία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνικής Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε (09/10) τη Σκωτία στη Γλασκώβη για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με σέντρα στις 21.45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ελπίζει να έχει στη διάθεσή του και τον Καρέτσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση αλλά υπάρχει αισιοδοξία να είναι διαθέσιμος.

Ακολουθεί την Κυριακή (12/10) το ματς με την Δανία στην Κοπεγχάγη.

Οι εκλεκτοί του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο ματς είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Γιάννης Μιχαηλίδης (που πήρε τη θέση του Ρέτσου), Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Δουβίκας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

Δανία 4 (3-0) Σκωτία 4 (2-0) Ελλάδα 3 (5-4) Λευκορωσία 0 (1-7)