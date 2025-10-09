Μενού

Σκωτία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδος απέναντι στη Σκωτία στη Γλασκώβη απόψε (09/10) για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Reader symbol
Newsroom
Εθνική Ελλάδας
Πανηγυρισμοί παικτών της Εθνικής Ελλάδας | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Η Εθνικής Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε (09/10) τη Σκωτία στη Γλασκώβη για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με σέντρα στις 21.45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ελπίζει να έχει στη διάθεσή του και τον Καρέτσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση αλλά υπάρχει αισιοδοξία να είναι διαθέσιμος.

Ακολουθεί την Κυριακή (12/10) το ματς με την Δανία στην Κοπεγχάγη.

Οι εκλεκτοί του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο ματς είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Γιάννης Μιχαηλίδης (που πήρε τη θέση του Ρέτσου), Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Δουβίκας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

  • Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
  • Ελλάδα – Δανία 0-3
  • 09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα
  • 12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
  • 15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
  • 18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

  1. Δανία 4 (3-0)
  2. Σκωτία 4 (2-0)
  3. Ελλάδα 3 (5-4)
  4. Λευκορωσία 0 (1-7)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ