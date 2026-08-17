Sky Sports: Το σχόλιο ρεπόρτερ για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Είναι γεγονός το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε άνθηση, τόσο σε συλλογικό, όσο και εθνικό επίπεδο.

Η Ελλάδα ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία της UEFA και μετρά ένα τρόπαιο Conference League, ενώ η εθνική ομάδα ανέβηκε στη League A του Nations League - με το αγκάθι να παραμένει η αδυναμία, μέχρι τώρα, επιστροφής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr