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Sky Sports: Το σχόλιο ρεπόρτερ για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Δημοσιογράφος του Sky Sports καταπιάστηκε με το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τις μεταγραφές των Τζόλη, Καρέτσα, Κουλιεράκη, Κωνσταντέλια και Τζολάκη.

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Πανηγυρισμοί παικτών της Εθνικής | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Είναι γεγονός το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε άνθηση, τόσο σε συλλογικό, όσο και εθνικό επίπεδο.

Η Ελλάδα ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία της UEFA και μετρά ένα τρόπαιο Conference League, ενώ η εθνική ομάδα ανέβηκε στη League A του Nations League - με το αγκάθι να παραμένει η αδυναμία, μέχρι τώρα, επιστροφής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro.

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