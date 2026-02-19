Σκύλος εισέβαλε σε αγώνα των Χειμερινών Ολυμπιακών και οι θεατές τον λάτρεψαν

Έναν απρόσμενο επισκέπτη είχε αγώνισμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με σκύλο να εισβάλει στην πίστα του ελεύθερου σκι γυναικών και να τις συνοδεύει με σπριντ μέχρι τη γραμμή τερματισμού.

Οι κάμερες έπιασαν το χαρούμενο τετράποδο να τρέχει πίσω από δύο σκιέρ, με το πλήθος να ζητωκραυγάζει καθώς διέσχιζε τη γραμμή τερματισμού.

Στη συνέχεια μύρισε τις ανταγωνίστριες του, που σάστισαν από τη νέα προσθήκη στον χιόνι.

«Ήταν πολύ χαρούμενος που διέσχιζε τη γραμμή τερματισμού. Ήμουν τόσο συγκεντρωμένη στο να τερματίσω τον αγώνα, δεν κοίταξα τον σκύλο» δήλωσε η Αργεντινή σκιέρ Nahiara Díaz González, μετά τον αγώνα.

«Ήταν διασκεδαστική εμπειρία. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δεν ξέρω τι έκανε εδώ. Αλλά ο τερματισμός δεν ήταν πρόβλημα. Ευτυχώς, πήγε καλά» συμπλήρωσε η ίδια.

«Εξεπλάγην, όπως όλοι» είπε η Σουηδή Maja Dahlqvist, που πήρε το χρυσό μετάλλιο, μαζί με τη συναθλήτριά της Jonna Sundling.

Σκύλος εισέβαλε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες | EPA/HANNIBAL HANSCHKE/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιος είναι ο σκύλος-εισβολέας

Και επειδή το άρθρο θα ήταν ατελές χωρίς να υπάρχει η ιστορία του σκύλου, τα διεθνή μέσα έκαναν ενδελεχή έρευνα.

Πρόκειται για τον Nazgul. Είναι ένα 2χρονο τσεχοσλοβάκικο λυκόσκυλο, που μένει στην ευρύτερη περιοχή με την οικογένειά του.

Αφότου εισέβαλε στο αγώνισμα, το έπιασαν οι διοργανωτές και το επέστρεψαν στους γονείς του.

Και παρότι ο ίδιος δεν μπόρεσε να σχολιάσει το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς, οι κηδεμόνες του εξήγησαν τι ακριβώς συνέβη.

«Κλαψούριζε το πρωί, περισσότερο απ΄ότι συνήθως, γιατί μας είδε να φεύγουμε και νομίζω πως απλώς μας ακολούθησε» είπε ο γονέας του στο NPR, συμπληρώνοντας πως το έσκασε από το σπίτι.

«Πάντα ψάχνει για ανθρώπους» δήλωσε.