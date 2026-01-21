Μενού

Σλασκ - Άρης 107-113: Τα highlights της νίκης στη δεύτερη παράταση

Σλασκ - Άρης 107-113: Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν νικηφόρα στην Ευρωλίγκα επικρατώντας εύκολα των Ισραηλινών στο ΣΕΦ.

Σλασκ Άρης highlights
Νικητής ο Άρης στην Πολωνία κόντρα στη Σλασκ | ARISBC
Ο Άρης έμεινε όρθιος μέσα στην Πολωνία και συνεχίσει να ελπίζει στην πρόκρισή του στην επόμενη φάση του EuroCup. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν της Σλασκ Βρότσλαβ μετά από 2 (!) παρατάσεις με 113-107 και μείωσαν τη διαφορά τους από την 7η θέση στη μία νίκη.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και ο Ντανίλο Άντζουσιτς είχαν από 26 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι Νουά με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ και Τζόουνς με 17 πόντους και 4 ασίστ.

Σλασκ - Άρης 107-113: Τα highlights

Η βαθμολογία του Α' ομίλου στο EuroCup

1. Χάποελ Ιερουσαλήμ 12-3
2. Μπαχτσεσεχίρ 10-5
3. Τσεντεβίτα Ολίμπια 10-5
4. Βενέτσια 8-6
5. Μανρέσα 8-6
6. Ναπόκα 8-7
-----------------------------
7. Άρης 7-8
8. Νεπτούνας 6-8
9. Σλασκ 4-11
10. Αμβούργο 0-14


 

