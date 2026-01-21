Σλασκ - Άρης 107-113: Τα highlights της νίκης στη δεύτερη παράταση

Ο Άρης έμεινε όρθιος μέσα στην Πολωνία και συνεχίσει να ελπίζει στην πρόκρισή του στην επόμενη φάση του EuroCup. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν της Σλασκ Βρότσλαβ μετά από 2 (!) παρατάσεις με 113-107 και μείωσαν τη διαφορά τους από την 7η θέση στη μία νίκη.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και ο Ντανίλο Άντζουσιτς είχαν από 26 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι Νουά με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ και Τζόουνς με 17 πόντους και 4 ασίστ.

Σλασκ - Άρης 107-113: Τα highlights

Η βαθμολογία του Α' ομίλου στο EuroCup

1. Χάποελ Ιερουσαλήμ 12-3

2. Μπαχτσεσεχίρ 10-5

3. Τσεντεβίτα Ολίμπια 10-5

4. Βενέτσια 8-6

5. Μανρέσα 8-6

6. Ναπόκα 8-7

-----------------------------

7. Άρης 7-8

8. Νεπτούνας 6-8

9. Σλασκ 4-11

10. Αμβούργο 0-14



