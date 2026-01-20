Σλασκ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Πολωνία και το Βρότσλαβ βρίσκεται η ομάδα μπάσκεt του Άρη που απόψε αντιμετωπίζει τη Σλασκ για την 15η αγωνιστική στο EuroCup. Η αναμέτρηση Σλασκ - Άρης κάνει τζάμπολ στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports 5.
Ο Άρης (ρεκόρ 6-8) χρειάζεται τη νίκη ώστε να εχει ελπίδες πρόκρισης καθώς βρίσκεται δύο νίκες πίσω από Ναπόκα, Βενέτσι και Μανρέσα. Αντίθετα η Σλασκ (4-10) έχει ουσιαστικά αποκλειστί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι: Μήτρου - Λονγκ, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Χάρελ, Άντζουσιτς, Αντετοκούνμπο και Κουλμπόκα. Ο Παναγιώτης Λέφας ταξίδεψε με την αποστολή, όμως στην Αθήνα, ένιωσε στομαχικές διαταραχές και με απόφαση του ιατρικού επιτελείου επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
