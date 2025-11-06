Σλούκας για ήττα Παναθηναϊκού: «Ντρέπομαι ως αρχηγός»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στην Μπεογκράτσκα Αρένα, με τον Κώστα Σλούκα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, να μιλά με σκλήρή γλώσσα για την εικόνα της ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας τόνισε πως ντρέπεται ως αρχηγός για την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός και υποσχέθηκε πως αυτή θα βελτιωθεί.

