Σλούκας για ήττα Παναθηναϊκού: «Ντρέπομαι ως αρχηγός»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στην Μπεογκράτσκα Αρένα, με τον Κώστα Σλούκα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, να μιλά με σκλήρή γλώσσα για την εικόνα της ομάδας.
Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας τόνισε πως ντρέπεται ως αρχηγός για την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός και υποσχέθηκε πως αυτή θα βελτιωθεί.
