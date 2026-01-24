Σλούκας: Ο «Ironman» Σλούκας χρειάζεται βοήθεια

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague γνωρίζοντας την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Γιαντ Ελιάου και υποχώρησε στην ένατη θέση της κατάταξης, με απολογισμό 14 νίκες και 10 ήττες. Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα του τριφυλλιού στα τελευταία έξι παιχνίδια δείχνοντας πώς η νέα χρονιά δεν έχει ξεκίνησει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στο τέλος του ματς, ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να φύγει νικητής από το Τελ Αβίβ, καθώς στην τελευταία επίθεση του αγώνα και με το σκορ στο 73-71, τόσο ο Κώστας Σλούκας στα 18’’ όσο και ο Τζέριαν Γκραντ στα 10’’ αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα. Ήταν ένα φινάλε που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα όλης της σεζόν. Γιατί αν υπάρχει ένας παίκτης που κουβαλάει σταθερά και αδιάκοπα την ομάδα, αυτός είναι ο 36χρονος αρχηγός της, ο Κώστας Σλούκας.
