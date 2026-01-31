Μενού

Σοβαρό επεισόδιο καταγγέλλει η ΑΕΚ: 50 κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν οπαδούς στην κερκίδα

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο καταγγέλλει η ΑΕΚ στο Μοσχάτο κατά τη διάρκεια του αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου με τον Οδυσσέα.

Προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ
Προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ | Glomex / ΕΡΤ
Προσωρινή διακοπή έλαβε ο αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου ΑΕΚ - Οδυσσέας  στο γήπεδο του Μοσχάτου, με την ΑΕΚ να καταγγέλλει σοβαρό οπαδικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, περίπου 50 κουκουλοφόροι μπήκαν στην κερκίδα και αμέσως κατευθύνθηκαν στους περίπου 10 φίλους της ΑΕΚ, που ήταν στην κερκίδα και χτύπησαν μερικούς εξ αυτών.

Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τους επιτράπηκε κανονικά να μπουν στην κερκίδες. Η ΑΕΚ προέβη αμέσως μετά το περιστατικό σε καταγγελία και οι άνθρωποι της έσπευσαν στο Μοσχάτο στα άτομα που χτυπήθηκαν.

 

