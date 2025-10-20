Σοκ με Ντρέντε: Εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Σοκαρισμένη είναι η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα από την είδηση ότι ο Ρόιστον Ντρέντε, ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Η FC De Rebellen, ερασιτεχνική ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο 38χρονος Ολλανδός άσος, ανέφερε στο Instagram ότι το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (17/10).

«Ο Ρόιστον λαμβάνει καλή φροντίδα και βρίσκεται σε καλά χέρια. Η ομάδα και όλοι όσοι εμπλέκονται εύχονται ταχεία ανάρρωση. Η οικογένεια του Ρόιστον ζητά ηρεμία και ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο, ώστε να του προσφέρει την απαραίτητη στήριξη και χώρο για την ανάρρωσή του», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο άτυχος παίκτης εισήχθη στα επείγοντα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τη ζωή του, ενώ σημειώνεται ότι τα αίτια του εγκεφαλικού δεν έχουν γίνει γνωστά.

Ο Ολλανδός εξτρέμ άρχισε την καριέρα του στη Φέγενορντ και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2007.

Θήτευσε επίσης στην Έβερτον σε πολλές ακόμη ομάδες σε διάφορες χώρες (Αγγλία, Ισπανία, Ρωσία, Τουρκία, Ολλανδία, ΗΑΕ), προτού αποσυρθεί από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2023.

