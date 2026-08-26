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Σοκ προκαλεί το βίντεο του πρώην μπασκετμπολίστα, Κάιλ Σινγκλέρ

Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο άλλοτε φόργουορντ του NBA και της Ρεάλ, Κάιλ Σίνγκλερ, ο οποίος ανέβασε μια σειρά από βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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Κάιλ Σινγκλέρ
Κάιλ Σινγκλέρ | Instagram / @kylesingler
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Το όνομα του Κάιλ Σινγκλέρ μπορεί να μην λέει πολλά. Υπήρξε φόργουορντ των Πίστονς και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ τη σεζόν 2011-12 είχε φορέσει και τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα είχε επιστρέψει στην Ισπανία και είχε αγωνιστεί επίσης σε Ομπραδόιρο και Τενερίφη.

Πώς όμως ήρθε στην επικαιρότητα ο 38χρονος, σήμερα, Σινγκλέρ; Ανέβασε μια σειρά από ανησυχητικά βίντεο στο Instagram και στράφηκε ενάντια στον πάλαι ποτέ προπονητή του στο ΝτιουκΜάικ Σιζέφσκι!

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