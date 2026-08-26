Σοκ προκαλεί το βίντεο του πρώην μπασκετμπολίστα, Κάιλ Σινγκλέρ

Το όνομα του Κάιλ Σινγκλέρ μπορεί να μην λέει πολλά. Υπήρξε φόργουορντ των Πίστονς και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ τη σεζόν 2011-12 είχε φορέσει και τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα είχε επιστρέψει στην Ισπανία και είχε αγωνιστεί επίσης σε Ομπραδόιρο και Τενερίφη.

Πώς όμως ήρθε στην επικαιρότητα ο 38χρονος, σήμερα, Σινγκλέρ; Ανέβασε μια σειρά από ανησυχητικά βίντεο στο Instagram και στράφηκε ενάντια στον πάλαι ποτέ προπονητή του στο Ντιουκ, Μάικ Σιζέφσκι!

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