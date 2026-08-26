Trannos: «Κατεβαίνω στην πολιτική, ψηφίστε με - Θα συνεργαστώ με λαϊκούς τραγουδιστές»

Στην πανέμορφη Πάρο βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Trannos, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξέφρενης διασκέδασης. Ο καλλιτέχνης, που έχει καταφέρει να ξεσηκώνει τα πλήθη της νεολαίας με τις επιτυχίες του, άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να γεμίσει τις μπαταρίες του στο αγαπημένο κυκλαδονήσι.

Έχοντας στο πλευρό του στενούς φίλους, ο τράπερ κάνει αισθητή την παρουσία του στα πιο in στέκια του νησιού, όπως το beach bar Crios και το φημισμένο εστιατόριο Barbarossa στη Νάουσα. Στο γνωστό μαγαζί, το οποίο φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα θαλασσινών και τη μοναδική του ατμόσφαιρα, ο Trannos βρέθηκε ως επίτιμος καλεσμένος του ράπερ N.N.N. (No Name Needed), ο οποίος γιόρτασε την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου τραγουδιού του με τίτλο «Mood».

Εκεί βρέθηκε και η κάμερα του Mykonos Live TV, με τον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο να εξασφαλίζει μια συνέντευξη γεμάτη ανατροπές. Ο Trannos, σε μια άκρως αποκαλυπτική διάθεση, προχώρησε σε δηλώσεις που αναμένεται να συζητηθούν έντονα:

Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συνάδελφό του N.N.N, τονίζοντας: «Είναι πολύ ταλαντούχο παιδί, ανερχόμενο. Έχω έρθει για πάρτη του στην Πάρο. Τα σπάμε μαζί. Ήρθε στον χώρο για να κάνει χαμό και για να μείνει». Όταν ρωτήθηκε αν τελικά είναι τράπερ ή influencer, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Από όλα είμαι εγώ και σε μεγάλη ποσότητα».

Στην ερώτηση για το τι να περιμένουμε από εκείνον στο μέλλον, έκανε την απόλυτη έκπληξη: «Εγώ κατεβαίνω στην πολιτική, έχω σοβαρευτεί, ψηφίστε με».

Ανακοίνωσε το τέλος των συνεργασιών με άλλους ράπερ για φέτος, προαναγγέλλοντας μια τεράστια στροφή στο ρεπερτόριό του: «Θα βγάλω τραγούδι με λαϊκούς τη φετινή χρονιά και όχι με ράπερς. Θα βγάλω πολλά τραγούδια μόνο με λαϊκούς τραγουδιστές».