Ντόλι Πάρτον: Όταν έλαβε μέρος στα κρυφά σε διαγωνισμό με drag queens - σωσίες της και πάτωσε

Η Ντόλι Πάρτον άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών με τη «βασίλισσα της country μουσικής» να έχει αφήσει τη σφραγίδα της όχι μόνο με τα τραγούδια της, αλλά και με τη στάση ζωής της μέσα από πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο.

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Ήταν από τις πρώτες διάσημες που είχαν υποστηρίξει ανοιχτά τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα όταν μια τέτοια πρωτοβουλία θεωρούνταν ακόμα απειλή για να καταστρέψει την καριέρα ενός καλλιτέχνη, ενώ το σίγουρο είναι ότι διέθετε και πολύ χιούμορ εάν σκεφτούμε ότι πριν από πολλά χρόνια έλαβε μέρος σε διαγωνισμό με drag queens - σωσίες της, πάτωσε και εκείνη κρατιόταν για να μην ξεκαρδιστεί στα γέλια με το «βατερλό» της.

Όπως είχε περιγράψει η ίδια στα απομνημονεύματά της, Dream More, όταν ήταν στο Λος Άντζελες, άκουσε για έναν διαγωνισμό «Η Καλύτερη Σωσίας της Dolly Parton» που διεξαγόταν σε ένα τοπικό gay μπαρ.

Τότε σκέφτηκε πως θα ήταν πολύ αστείο να πάει εκεί και να λάβει μέρος η ίδια στον διαγωνισμό. Έτσι, ντύθηκε... «Ντόλι Πάρτον», έχοντας «τραβήξει από τα μαλλιά» το ούτως ή άλλως μοναδικό στυλ - σήμα κατατεθέν της, κάνοντας όλα τα χαρακτηριστικά της πιο έντονα.

Πήγε στο μπαρ που διεξαγόταν ο διαγωνισμός μαζί με την παρέα της και «φυσικά», εκεί δεν αποκάλυψε την ταυτότητά της. Επέλεξε δε να διαγωνιστεί όπως όλοι οι άλλοι, παίρνοντας νουμεράκι και περιμένοντας υπομονετικά να έρθει η σειρά της.

Η νικήτρια θα έβγαινε από το κοινό με τις διαγωνιζόμενες drag queens να καλούνται να κάνουν πασαρέλα στη σκηνή. Όποια θα έπαιρνε το μεγαλύτερο χειροκρότημα, θα νικούσε στον διαγωνισμό και θα αναδεικνυόταν η καλύτερη σωσίας της Ντόλι Πάρτον.

Μία μία όλες οι wannabe Ντόλι Πάρτον περπάτησαν μπροστά στους θεατές, μεταξύ αυτών και η αληθινή Ντόλι Πάρτον, η οποία όχι μόνο έχασε πανηγυρικά, αλλά δεν πλησίασε καν την κορυφή.

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Αντίθετα, πήρε το λιγότερο χειροκρότημα από όλες με την ίδια να εξομολογείται στα απομνημονεύματά της πως εκείνη τη στιγμή με το ζόρι κρατιόταν να μην ξεραθεί στα γέλια και την καταλάβουν ότι αυτή είναι η αληθινή Ντόλι Πάρτον προτού τελειώσει ο διαγωνισμός.

«Μάλλον, με πέρασαν για ένα μικρό αγόρι που περπατούσε στη σκηνή παριστάνοντας την Ντόλι», είχε δηλώσει η αγαπημένη τραγουδίστρια με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού, πριν μερικά χρόνια σε συνέντευξή της στο BBC Radio 2.

Στην ίδια συνέντευξη δεν είχε κρύψει πως κάποιες σωσίες της είναι πραγματικά πολύ καλές και τρομάζουν ακόμα και την ίδια αφού είναι πιο πολύ «Ντόλι Πάρτον» και από την ίδια.

Όσον αφορά δε τη σταθερή στήριξή της στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αρκεί να αναφέρουμε ενδεικτικά όσα είχε δηλώσει το 2003 σε συνέντευξή της στον Λάρι Κινγκ (Larry King) όταν εκείνος της είχε κάνει σχετική ερώτηση:

«Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Είμαστε αυτοί που είμαστε και θα έπρεπε να μας αφήνουν να είμαστε αυτοί που είμαστε.

Λέω όλη την ώρα πως άμα είσαι ο καλός χριστιανός που νομίζεις ότι είσαι, τότε γιατί κρίνεις ανθρώπους; Αυτή είναι η δουλειά του Θεού.

Δεν είμαστε ο Θεός, δεν είμαστε δικαστές. Θα έπρεπε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, να μην κρίνουμε και να μην φερόμαστε εκδικητικά, αυτό είναι δουλειά του Θεού.

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δείχνουμε πιο πολλή αγάπη και να νοιαζόμαστε για τον άλλο. Είμαστε αυτοί που είμαστε.

Αν είσαι γκέι είσαι γκέι, αν είσαι στρέητ είσαι στρέητ και θα έπρεπε να σου επιτρέπεται να είσαι όπως είσαι και αυτός που είσαι».