Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε σε πανηγύρι στο Κατάκολο, τον τόπο καταγωγής του πατέρα της και το γλέντησε με την ψυχή της με την πρωταγωνίστρια του Maestro να ανεβάζει στιγμιότυπα σε stories στο προφίλ της στο Instagram.

Όπως βλέπουμε στα δύο βίντεο που ανέβασε, η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού «Το Μαργούδι κι ο Αλεξανδρής», τραγουδώντας και η ίδια μαζί με την ορχήστρα, όπως και οι υπόλοιποι θαμώνες που διασκέδαζαν στο συγκεκριμένο πανηγύρι.

Με μια ματιά στα βίντεο, ένα πράγμα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι η casual εμφάνιση της ηθοποιού αφού η Κλέλια Ανδριολάτου φορούσε μια γκρι τιραντέ μπλούζα και μια σκουρόχρωμη παντελόνα, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της πλεξούδα.