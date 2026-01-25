Σοκαρισμένος Πετρόπουλος: «Έφυγα από το γήπεδο και δεν είχα φρένα» - Τι είπε για Βεζένκοβ

Σοκαρισμένος δηλώνει στο Gazzetta ο γκαρντ του Κολοσσού Ανδρέας Πετρόπουλος, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο στη Ρόδο μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL και δεν είχε φρένα στο αυτοκίνητο του!
«Όταν έφτασα στο γήπεδο το αυτοκίνητο μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα φρένα του όλα ήταν μια χαρά. Μετά το τέλος του αγώνα, έμεινα για αρκετή ώρα στο γήπεδο γιατί έκανα βάρη και αποχωρώντας δεν είχα φρένα» δηλώνει φανερά αναστατωμένος ο παίκτης της ομάδας της Ρόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα
- Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.