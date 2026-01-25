Σοκαρισμένος Πετρόπουλος: «Έφυγα από το γήπεδο και δεν είχα φρένα» - Τι είπε για Βεζένκοβ

Σοκαρισμένος δηλώνει στο Gazzetta ο γκαρντ του Κολοσσού Ανδρέας Πετρόπουλος, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο στη Ρόδο μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL και δεν είχε φρένα στο αυτοκίνητο του!

«Όταν έφτασα στο γήπεδο το αυτοκίνητο μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα φρένα του όλα ήταν μια χαρά. Μετά το τέλος του αγώνα, έμεινα για αρκετή ώρα στο γήπεδο γιατί έκανα βάρη και αποχωρώντας δεν είχα φρένα» δηλώνει φανερά αναστατωμένος ο παίκτης της ομάδας της Ρόδου.

