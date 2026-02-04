Σορτς για το ξέσπασμα Γιαννακόπουλου: «Δεν χρειαζόμασταν την επιπλέον προσοχή»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και μίλησε με περίσσια ειλικρίνεια για τις δύσκολες προηγούμενες ημέρες του Παναθηναϊκού.
Ο Αμερικανός αναφέρθηκε στη νίκη απέναντι στη Ρεάλ, τα μεγάλα σουτ που έβαλαν ο Γκραντ, ο Χουάντσο και ο Σλούκας, το τάιμ άουτ του Άταμαν, ενώ δεν φοβήθηκε να απαντήσει, τόσο για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και τις «άβολες συζητήσεις» που έγιναν στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Άρη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τραγωδία στη Χίο: Πώς έγινε η θανατηφόρα σύγκρουση - Σε κρίσιμη κατάσταση οι τραυματίες σύμφωνα με τους γιατρούς
- Η ανατριχιαστική αποκάλυψη του Σόμπολου: «Με καλάζνικοφ όλοι, ακούω να έρχονται δίπλα μου - η σφαίρα δεν με πέτυχε»
- Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τετάρτη
- Η viral στιγμή του Νατσιού, ο φέρελπις πρύτανης και το μοναδικό πράγμα που ενώνει Σαμαρά-Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.