Σορτς για το ξέσπασμα Γιαννακόπουλου: «Δεν χρειαζόμασταν την επιπλέον προσοχή»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ, τις δύσκολες προηγούμενες ημέρες και το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. 

Τι Τζέι Σορτς
Ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και μίλησε με περίσσια ειλικρίνεια για τις δύσκολες προηγούμενες ημέρες του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός αναφέρθηκε στη νίκη απέναντι στη Ρεάλ, τα μεγάλα σουτ που έβαλαν ο Γκραντ, ο Χουάντσο και ο Σλούκας, το τάιμ άουτ του Άταμαν, ενώ δεν φοβήθηκε να απαντήσει, τόσο για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και τις «άβολες συζητήσεις» που έγιναν στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Άρη.

