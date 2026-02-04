Η viral στιγμή του Νατσιού, ο φέρελπις πρύτανης και το μοναδικό πράγμα που ενώνει Σαμαρά-Καρυστιανού 

Στη νέα συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, συντονιστικό ρόλο θα έχει η ομάδα εθνικού διαλόγου υπό την προεδρία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλη Σφακιανάκη, στην οποία θα συμμετέχουν τρεις κοσμήτορες και επιστημονικοί σύμβουλοι επιφορτισμένοι με την οριζόντια παρακολούθηση όλων των πυλώνων. Η περίπτωση του κ. Σφακιανάκη είναι ενδιαφέρουσα, καθώς λέγεται ότι ο ίδιος είναι φέρελπις και τυγχάνει σημαντικής εκτίμησης στον κύκλο της κυβέρνησης. Λέγεται μάλιστα ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων.

H viral στιγμή του Νατσιού

Τα 15 λεπτά δημοσιότητάς του έζησε ο Δημήτρης Νατσιός χθες στο διαδίκτυο μετά τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή PressTalk στην ΕΡΤ, όπου απέρριψε τη θεωρία της Εξέλιξης και υποστήριξε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον Αδάμ και την Εύα. Η αλήθεια είναι πως το θέμα συζητήθηκε όσο τίποτε χθες στα social με τον ίδιο να πραγματοποιεί νέες τηλεοπτικές εμφανίσεις για να υπερασπιστεί τη θέση του. Πάντως ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του φαίνεται πως ασπάζεται τη δική του θεωρία και δεν πτοείται καθόλου με όσα λέει. Εγώ πάλι σε ένα συμπέρασμα καταλήγω: όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές, η δημόσια συζήτηση θα ξεπερνά κάθε φαντασία. Ειδικά όσο την ψήφο των αντισυστημικών ψηφοφόρων θα την διεκδικούν κόμματα όπως η Νίκη, η Ελληνική Λύση, το κόμμα Καρυστιανού, το κόμμα Κασσελάκη κοκ.

Ο υπομονετικός Νέζης

Εξεπλάγησαν πολλοί που είδαν χθες τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο να περνάει την πόρτα του Μαξίμου, φέροντας μαζί τα αιτήματα του κλάδου. Και ενώ δεν είχε ραντεβού, τον δέχθηκε ο σύμβουλος του Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο οποίος τον γνωρίζει δεκαετίες καθώς και οι δύο είναι παλιές καραβάνες της ΝΔ, αν και ο Θύμιος δεν ψηφίζει εδώ και χρόνια. Η συζήτησή τους ήταν καλή και ανοιχτή, ενώ ο Νέζης είναι μάστορας στο μασάζ με τον τρόπο του. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι ο Μεσσήνιος σύμβουλος έχει μεγάλα αποθέματα υπομονής, καθώς τις προάλλες ήταν και αυτός στην Καλαμάτα για τη γιορτή της Υπαπαντής και άκουσε τον "φιλιππικό" του Κώστα Καραμανλή με τις παραινέσεις προς τον πρωθυπουργό να μην αγνοεί τις συμβουλές των πιο έμπειρων και να μην τους διαγράφει, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ο Καραμανλής και το Συνέδριο

Τα προσυνέδρια της ΝΔ ξεκινούν σήμερα από τα Ιωάννινα και πρόεδρος της Οργανωτικής του Συνεδρίου έχει αναλάβει ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι στέλεχος καραμανλικής προέλευσης. Κάποιοι εκτιμούν ότι με δεδομένη τη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή, θα μπορούσε ο πρώην πρωθυπουργός να εμφανιστεί στο συνέδριο της ΝΔ, όπως είχε κάνει πριν από δύο χρόνια. Τότε όμως ο Σαμαράς δεν είχε διαγραφεί και δεν είχαν μεσολαβήσει όσα μεσολάβησαν. Έτσι, όπως μου εκτιμά άνθρωπος που είδε τον Καραμανλή τις προηγούμενες μέρες, δεν το θεωρεί και τόσο πιθανό. Εκτός αν εκεί γύρω στο Πάσχα τα πράγματα και οι ισορροπίες αλλάξουν κάπως.

Ο Σαμαράς και η Καρυστιανού

Δεν μας είπε κάτι καινούριο ο Αντώνης Σαμαράς χθες στην νέα του τηλεοπτική παρουσία. Συνέχισε να γκρινιάζει για τον Μητσοτάκη, χαρακτήρισε λάθος την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και δεν μας διαφώτισε για το εάν θα κατέβει με κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο για πρώτη φορά τοποθετήθηκε για το κόμμα Καρυστιανού, δηλώνοντας ότι τους ενώνει μόνο ο πόνος για την απώλεια του παιδιού τους και τίποτε παραπάνω. Αυτό από μόνο του ήταν είδηση, διότι όπως φαίνεται και οι δυο ψαρεύουν ψήφους από την ίδια δεξαμενή. Τώρα το πόσος κόσμος υπάρχει δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ώστε να ψηφίσουν Ελληνική Λύση, Νίκη, κόμμα Καρυστιανού, μερικά ορφανά του Κασιδιάρη, Λατινοπούλου, κόμμα Σαμαρά και ποιος ξέρει τι ήθελε προκύψει, δεν είμαι σε θέση να σας πω. Σίγουρα πάντως δεν θα μπουν όλοι στη Βουλή.

