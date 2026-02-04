Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τετάρτη

Χωρίς ταξί στους δρόμους θα είναι σήμερα τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη με τους οδηγούς να συμμετέχουν στην απεργία που έχουν κηρύξει τα σωματεία τους. Παράλληλα οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν με απεργία διαρκείας στην περίπτωση που ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο.

Κεντρικό αίτημα τους και λόγος συνέχισης του αγώνα τους είναι η απόσυρση του σχεδίου για υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων τους στην ηλεκτροκίνηση.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος ΣΑΤΑ, σημείωσε ότι «μας άκουσε, ο κ. Νέζης που είναι διευθυντής του πρωθυπουργού. Θα μεταφέρει όπως ακριβώς τα είπαμε. κατανοεί πολλά από τα προβλήματα. Είναι θετικά τα δείγματα».

Οι αυτοκινητιστές ταξί πραγματοποίησαν πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ προς το Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας την άρση υποχρεωτικής μετάβασης ηλεκτροκίνησης εντός του 2026 αλλά και το να επιτραπεί στα οχήματα να εισέρχονται έμφορτα στις λεωφορειολωρίδες.

Αναπάντεχη συνάντηση στο Μαξίμου είχαν οι οδηγοί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, στον οποίο παρέθεσαν ένα ακόμη πρόβλημα του κλάδου. Ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδηγού ταξί είναι το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος πρόσθεσε ότι «είχαμε ένα ευχάριστο, που αφορά το κοινωνικό το ποινικό μητρώο τυχαία συναντήθηκα με τον κ. Φλωρίδη. Ανταλλάξαμε τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτό είναι άδικο θα τον πάρω τηλέφωνο για να γίνει σωστό το ποινικό μητρώο».

Την ίδια ώρα, χωρίς ταξί την Τετάρτη θα παραμείνει η Αττική και Θεσσαλονίκη, με τους οδηγούς στη συμπρωτεύουσα να πραγματοποιούν πορεία με τα οχήματά τους προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Η απεργία συνεχίζεται διαμύνησε ο πρόεδρος του συνδικάτου.

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία των οδηγών ταξί την Τετάρτη

Απόφαση για 24ωρη απεργία έλαβαν οι οδηγοί ταξί και στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής».

Την Τετάρτη, επίσης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.