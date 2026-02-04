Για βαρύτατους τραυματισμούς κάνουν λόγο οι γιατροί, για όσους μάχονται για τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση λέμβου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εχθές (3/2), κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα στην περιοχή του Μερσινιδίου, στη Χίο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τραυματίες ανέρχονται στους 25. Από τους τραυματίες, τέσσερις μετανάστες διακομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση, μεταξύ αυτών και μία γυναίκα που κατέληξε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι υπόλοιποι τραυματίες, όπως και τα στελέχη του Λιμενικού, είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθούνται προληπτικά.

Μερσινίδι: Πώς έγινε η σύγκρουση

Σύμφωνα με το politischios.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες, εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και, σύμφωνα με πληροφορίες, τους έδωσε σήμα να αλλάξουν πορεία. Φέρεται να ακολούθησε επεισόδιο με τους διακινητές που επέβαιναν στη λέμβο, κατά το οποίο η λέμβος συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού, με συνέπεια να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα και άλλοι να τραυματιστούν θανάσιμα, στο ύψος του Μερσινιδίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με πέντε ασθενοφόρα να σπεύδουν στην περιοχή. Συνολικά 24 παράτυποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χίου, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στο περιπολικό σκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.