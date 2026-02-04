Η ανατριχιαστική αποκάλυψη του Σόμπολου: «Με καλάζνικοφ όλοι, ακούω να έρχονται δίπλα μου - η σφαίρα δεν με πέτυχε»

Ο κορυφαίος αστυνομικός ρεπόρτερ Πάνος Σόμπολος, μίλησε μεταξύ άλλων για τα ρεπορτάζ «σταθμούς» στη δημοσιογραφική του καριέρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Η Ζωή σου Όλη» στον ΣΚΑΙ περιέγραψε μάλιστα μια στιγμή που τον σημάδεψε, ή μάλλον...δεν τον σημάδεψε.

«Θυμάμαι στις παρατράπεζες στην Αλβανία, όταν είχαμε πάει τότε, επί Μπερίσα, που γινόταν ένας χαμός στην Αλβανία. Με τα καλάζνικοφ στα χέρια όλοι οι Αλβανοί, άλλος να πυροβολεί εδώ, άλλος να πυροβολεί εκεί.

Ήμουν έξω από το Προξενείο στο Αργυρόκαστρο και καθόμουν και σημείωνα τι θα πω στο δελτίο. Τι θα πω στο πεζούλι. Και εκείνη τη στιγμή, ακούω να έρχονται δίπλα μου, στον τοίχο να χτυπάνε από εδώ σφαίρα από εκεί σφαίρα, από πάνω σφαίρα.

Και ευτυχώς καμία από αυτές δεν με πέτυχε, Γλίτωσα», περιέγραψε ο δημοσιογράφος.