Μενού

Σουηδία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σουηδία σήμερα (04/06) σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στην Στοκχόλμη. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Εθνική Ελλάδας
Η Εθνική Ελλάδας στο ματς με Παραγουάη | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα (04/06) την Σουηδία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στην Στοκχόλμη, με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας της Σουηδίας για τη κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, τα τελικά του Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Γιαννούλη και τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια με τους Κυζιρίδη και Ανδρούτσο να παίρνουν τις θέσεις τους στις αρχικές κλήσεις.

Μετά τη Σουηδία, η Ελλάδα θα μεταβεί απευθείας στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου θα φιλοξενήσει στο Παγκρήτιο την Ιταλία.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ