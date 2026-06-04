Σουηδία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα (04/06) την Σουηδία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στην Στοκχόλμη, με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.
Ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας της Σουηδίας για τη κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, τα τελικά του Μουντιάλ στις ΗΠΑ.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Γιαννούλη και τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια με τους Κυζιρίδη και Ανδρούτσο να παίρνουν τις θέσεις τους στις αρχικές κλήσεις.
Μετά τη Σουηδία, η Ελλάδα θα μεταβεί απευθείας στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου θα φιλοξενήσει στο Παγκρήτιο την Ιταλία.
Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
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