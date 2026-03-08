Σπανούλης: Αυτός είναι ο λόγος που δεν κοούτσαρε την Μονακό

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκατσε στον πάγκο της Μονακό στο παιχνίδι με την Σολέ, με την εξήγηση εν τέλει, να είναι απλή και να έχει να κάνει με την υγεία του κόουτς των Μονεγάσκων και της Εθνικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, ο Βασίλης Σπανούλης ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, γεγονός που δεν του επέτρεψε να είναι στον πάγκο της Μονακό στο ματς με τη Σολέ. Μάλιστα από γαστρεντερίτιδα ταλαιπωρείται και ο άμεσος συνεργάτης του, ο Ηλίας Καντζούρης, που επίσης απουσίασε από το παιχνίδι, με τον Σέργκι Γκλαντίρ να είναι εν τέλει εκείνος που καθοδήγησε την ομάδα στο εν λόγω ματς.
