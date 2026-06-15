Σπανούλης: «Δεν έχω πίεση αλλά μεγάλο κίνητρο» - Η ατάκα του για Μάικ Τζέιμς στον Άρη

Μεγάλη μέρα για τον μπασκετικό Άρη η σημερινή (15/06) καθώς έγινε η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη ως νέου προπονητή της ομάδας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στις πρώτες του δηλώσεις, μίλησε για τους στόχους του με την ομάδα, το κίνητρο που έχει ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο μεταγραφής του..Μάικ Τζέιμς.

Όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε:

«Μπασκετική ομάδα με μπασκετικούς ανθρώπους. Πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή, ήταν εντυπωσιακό αλλά δεν την εκλαμβάνω μόνο ως προς εμένα αλλά συνολικά για την προσπάθεια που γίνεται στον Άρη. Είναι ένας μεγάλος μπασκετικός ευρωπαϊκός σύλλογος. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και μεγάλωσε πολλές γενιές.

Θέλω να ευχαριστήσω την ιδιοκτησία για την εμπιστοσύνη και την πίστη και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα κομμάτια αυτής της ιστορίας. Για να χτίσεις κάτι σε διάρκεια πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια σκέψη και διάθεση όπως και την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας.

Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Ξέρω πολύ καλά το μπάσκετ γιατί είναι η ζωή μου, το μικρόβιό μου, αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω ότι πρέπει να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα με γερές βάσεις και δεν θα είναι πυροτέχνημα.

Σχετικά με τη φιλοσοφία του απάντησε:

«Είμαι προπονητής ο οποίος προσαρμόζεται. Θέλω αθλητικότητα, ομαδικότητα με παίκτες οι οποίοι έχουν τη νοοτροπία του νικητή, βγάζουν ενέργεια και παίζουν καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Βλέπουμε ότι πλέον οι ομάδες δεν παίζουν συστήματα. Τα ερεθίσματα έρχονται από την Αμερική. Η αθλητικότητα παίζει σημαντικότερο ρόλο από το IQ».

Δεν έχω καμία πίεση και κανένα βάρος. Όταν μπαίνεις σ’ αυτό το γήπεδο στο οποίο έχουν παίξει παίκτες όπως ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε πιάνει δέος. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Δεν έχω πίεση και βάρος αλλά μεγάλο κίνητρο. Υπάρχει πλάνο και όραμα. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Ξέρετε ότι πάντα παίζω για τη νίκη και όχι απλά για να παίζω. Όλοι ξέρουν για ποιον λόγο ήρθα εδώ. Δεν θα υπήρχε η υπέρβαση από την ιδιοκτησία αν δεν είχε σκοπό να χτίσει κάτι με συνέπεια και σε γερές βάσεις».

Για την Εθνική και πώς θα τη θωρακίσει:

«Και πριν ήμουν στο Περιστέρι, όμως είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Μεγαλύτερη τιμή από το να υπηρετείς την πατρίδα σου δεν υπάρχει. Με την ωριμότητα και το πλάνο που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο.

Όταν μιλάμε για την Εθνική ομάδα, οτιδήποτε άλλο υπάρχει πρέπει να μένει στην άκρη και όλοι να ενωνόμαστε για το καλό της χώρας μας. Είναι τιμή μου και περηφάνια, ακόμη και στα 43 μου. Έχω πλέον την ωριμότητα να το διαχειριστώ. Μερικές μέρες πριν «σκοτωνόμουν» για το καλό της ομάδας μου, το ίδιο θα κάνω και τώρα»

Για το πνεύμα του νικητή: «Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι το έχουν έμφυτο και κάποιοι άλλοι το αναπτύσσουν. Η νοοτροπία του νικητή στον παίκτη εξαρτάται από το πόσο πολύ το πιστεύει.

Πρέπει να βρεις το κουμπί του κάθε παίκτη. Πρέπει να ασχοληθείς μαζί του, να τον προπονήσεις και να τον καθοδηγήσεις. Να μην νομίζει ότι είναι ο Τζόρνταν. Είναι μέρος της δουλειάς μας να το κάνουμε αυτό».

Για τους Έλληνες παίκτες: «Ποντάρω πάρα πολύ στο ελληνικό στοιχείο. Το να έχεις Έλληνες παίκτες στην ομάδα σου είναι σημαντικό, αλλά και δύσκολο. Είμαστε μπασκετική χώρα, έχουν αναπτυχθεί οι ακαδημίες, αλλά πρέπει να βγάλουμε και παίκτες. Όσο περισσότερους Έλληνες μπορούμε να έχουμε, τόσο το καλύτερο. Το να ανταγωνιστείς τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όσο αγωνίζονται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να ανταγωνίζεται τους πάντες».

Όσον αφορά τους στόχους, μου αρέσει να δουλεύω με τους συνεργάτες μου και να παρουσιάζουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα μέσα στη χρονιά. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ».

Όχι, με τον Νίκο και τον Ρίτσαρντ μιλούσα. Προφανώς έχουμε μιλήσει με τα παιδιά. Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι με τον Νίκο με τον οποίον θα χτίσουμε το αγωνιστικό σκέλος. Έχουμε την τύχη και την χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει την ευκαιρία να χτίσουμε αυτό που θέλουμε. Ακούω για Μάικ Τζέιμς… Μην λέμε ότι θέλουμε και να ζούμε στην πραγματικότητα και να μην υποβαθμίζουμε αυτούς που θα έρθουν. Επειδή τους είχα στη Μονακό δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και στον Άρη επειδή είμαι εγώ. Να ζούμε στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης ήταν αυτός που ήταν, θα έρθει ο Μάικ Τζέιμς. Αυτό το χτίζεις χρόνο με τον χρόνο για να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι».

«Θέλουμε παίκτες με νοοτροπία»

«Το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Είναι διαφορετικοί οι παίκτες. Έχει αλλάξει η ζωή μας, εξελίσσεται. Εμείς βλέπαμε παιχνίδια από το πρωί έως το βράδυ και τώρα τα παιδιά είναι στο Instagram. Η κοινωνία άλλαξε. Προσωπικά μου αρέσει ο παλιός τρόπος αλλά χαιρετίζω και τον καινούργιο. Θέλουμε παίκτες με νοοτροπία νικητή οι οποίοι θα αντέξουν την πίεση και θα τους αρέσει όλο αυτό που εκπέμπει ο κόσμος.

ΑΑν ήθελα να κάνω κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση η οποία ήρθε μέσα από συζήτηση και ωρίμανση και θεωρώ ότι είναι η σωστή. Είναι συνειδητή και θα την υποστηρίξω.

Ο Άρης έχει παρά πολλά χρόνια να δει κάτι μεγάλο από τον Άρη, εννοείτε υπάρχει και αυτό στο μυαλό μου. Υπάρχει μια προσμονή και είναι ωραίο αυτό.

Χρειάζεται χρόνος για να χτιστεί κάτι μεγάλο, ο κόσμος είναι διψασμένος, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο αυτό χρίζεται δεν μπορεί να συμβεί από τη μία ,μέρα στην άλλη,

Το κίνητρο είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Άλλοι άνθρώποι αντέχουν, άλλοι όχι. Δεν είναι κακό. Από κει και πέρα δεν πιστεύω ότι μπορεί δημιουργηθεί κάτι μεγάλο αν δεν έχεις γερό στομάχι. Είμαι ένα άνθρωπος που πιστεύει στην θετική αύρα, δεν μαρέσει η αρνητικότητα. Θα ξανακάνεις και λάθη, η ζωή ολονών είναι γεμάτη λάθη, Σκοπός να κάνεις διαφορετικά λάθη και όχι ίδια.

Χρειάζεται κάποια στιγμή να δεις τον καθρέφτη και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Χωρίς το κίνητρο δεν θα κάναναμε τίποτα στη ζωή μας. »

Σπανούλης: «Συγγνώμη από την γυναίκα του Ζήση»

Ο Βασίλης Σπανούλης, επιστρατεύοντας το χιούμορ του ένιωσε την ανάγκη να απευθύνει τη δική του «συγγνώμη» στη σύζυγο του Νίκου Ζήση, Φανή, για τα τηλεφωνήματα μέσα στα ξημερώματα.

«Με τον Νίκο και με την ιδιοκτησία συνεχίστηκαν οι συζητήσεις, μου ανέλυαν το πλάνο μέχρι που αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες χωρίς να έχουμε καν συμφωνήσει. Λέγαμε καλός αυτός, καλός ο άλλος, αλλά κανείς δεν πίστευε πως θα προχωρούσε όλο αυτό.

Μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί μιλούσαμε με τον Νίκο και θέλω να ζητήσω ''συγγνώμη'' και από τη γυναίκα του επειδή τον έχω ξενυχτίσει και ο Νίκος έχει πρόγραμμα στον ύπνο του, πρέπει να κοιμηθεί συγκεκριμένες ώρες