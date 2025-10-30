Σπανούλης, Εθνική: «Καθάρισε» ο Λιόλιος στο Μοντε Κάρλο και ο Kill Bill παραμένει στην γαλανόλευκη

Οι οιωνοί, ευθύς εξαρχής, δεν ήταν θετικοί, από την άποψη ότι η Μονακό είχε ζητήσει από τον 43χρονο Έλληνα προπονητή της να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην δουλειά του στο Μοντε Κάρλο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ίδιος ο Σπανούλης δίστασε να απαντήσει θετικά, όταν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket, ρωτήθηκε για την παραμονή του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τα μπαλέτα πριν τη θερμοπρόσοψη, τα ονόματα δίπλα στον Τσίπρα και η παγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ
- «Θεέ μου, βιαστείτε»: Συγκλονίζουν τα ηχητικά μετά τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Ελληνίδας στις ΗΠΑ
- Η εξορία στον Αη Στράτη και το σπαρακτικό αντίο του Ρίτσου στον Τάσο Λειβαδίτη
- O Μπαλάσκας ζήτησε on air τα ρέστα από τον Λαζόπουλο: «Σε αγαπάω, ήταν άτοπο να με πεις ακροδεξιό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.