Σπανούλης, Εθνική: «Καθάρισε» ο Λιόλιος στο Μοντε Κάρλο και ο Kill Bill παραμένει στην γαλανόλευκη

Οι οιωνοί, ευθύς εξαρχής, δεν ήταν θετικοί, από την άποψη ότι η Μονακό είχε ζητήσει από τον 43χρονο Έλληνα προπονητή της να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην δουλειά του στο Μοντε Κάρλο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ίδιος ο Σπανούλης δίστασε να απαντήσει θετικά, όταν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket, ρωτήθηκε για την παραμονή του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

