Σπανούλης: «Κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας, με πολλά λάθη, ανώριμα λάθη»

Στην πίεση, άνευ λόγου, απέδωσε την πολύ κακή εμφάνιση της εθνικής απέναντι στην Τουρκία, στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης. «Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη,» τόνισε ο Σπανούλης και κάλεσε τους Έλληνες διεθνείς να τα δώσουν όλα στον «μικρό» τελικό, με τη Φινλανδία. «Να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές» είπε ο Σπανούλης.

Συγγνώμη από τους Έλληνες ζήτησε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας και προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά, ο Βασίλης Σπανούλης επισήμανε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης: «Πιστεύω πως ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια. Πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Κυριακής. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».

Εν συνεχεία, στη συνέντευξη Τύπου, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης είπε: «Συγχαρητήρια στην Τουρκία, έπαιξε καλύτερα. Εμείς κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας, με πολλά λάθη, ανώριμα λάθη. Η ενέργεια και το πλάνο μας ήταν διαφορετικά, δεν τα εκτελέσαμε, αλλά μπορεί να γίνει στον καθέναν. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε στο τέλος και είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι για μας, ώστε να πάρουμε ένα μετάλλιο».

Και πρόσθεσε: «Το πλάνο μας ήταν να μην δεχτούμε πόντους από κοψίματα off ball και δεχτήκαμε 20 πόντους τέτοιους. Χάσαμε 22 κατοχές από τα λάθη μας και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσαμε στην Τουρκία την ευκαιρία να τρέξει και να πετύχει εύκολους πόντους. Η συγκέντρωσή μας δεν ήταν εκεί, συμβαίνει, είχαμε τη χειρότερη μέρα μας. Τώρα πρέπει να πάμε για ένα μετάλλιο, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας».

Συνέχισε λέγοντας: «Η Τουρκία βάζει τα σουτ, έχουν τον Σενγκούν που μπορεί να πασάρει καλά, έχουν πολύ αθλητικά γκαρντ που μπορούν να παίξουν καλή άμυνα, έχουν μέγεθος, κάνουν καλά hedge out οι ψηλοί τους, κλείνουν τις γωνίες πάσας και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη γρήγορη πάσα. Κρατούσαμε πολύ την μπάλα και κάναμε πολλά λάθη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έπαιξαν πολύ καλύτερα από μας».

Επισήμανε: «Όλη η αμυντική λειτουργία ήταν πάνω του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι άνθρωπος, παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα σε αυτό το τουρνουά. Είναι εκπληκτικός, ο ηγέτης μας μαζί με Σλούκα και Παπανικολάου. Είμαι ευλογημένος που είμαστε μαζί και εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Έτυχε να κάνει ένα κακό παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα είναι έτοιμος για την Κυριακή».

Για τον «μικρό» τελικό, ο Σπανούλης είπε: «Η Φινλανδία παίζει με πολλή ενέργεια, σουτάρουν πολύ, κινούν την μπάλα γρήγορα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Και κατέληξε: «Δεν είναι απογοήτευση να είσαι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από 16 χρόνια. Η Τουρκία έπαιξε καλύτερα, κέρδισε και εμείς θα πρέπει να έχουμε ενέργεια για την Κυριακή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτός ο αγώνας και αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα».