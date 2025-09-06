Σπανούλης σε ερώτηση για την Παλαιστίνη: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ»

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής (07/09) το Ισραήλ για τη φάση των «16» με στόχο τη νίκη και τη πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Στους «8», την Εθνική μας την περιμένει ήδη η Λιθουανία, η οποία επικράτησε της Λετονίας με 88-79.

Στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής, το Gazzetta και συγκεκριμένα ο Νίκος Παπαδογιάννης ρώτησε τον Βασίλη Σπανούλη για την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και για το αν προτίθεται η ομάδα να προβεί σε κάποια αντίδραση διαμαρτυρίας.

Η απάντηση του Βασίλη Σπανούλη για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. pic.twitter.com/1uxIOvTz2V — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025

«Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση, οπότε είμαι εγώ να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».

Η απέναντι πλευρά, πάντως, πολιτικοποιεί κάθε της κίνηση.

«Η σκέψη μας είναι στους στρατιώτες μας, που μάχονται σε μία κόλαση», δήλωσε χθες, χωρίς περιστροφές, ο μπασκετμπολίστας της Εθνικής Ισραήλ Ιτάι Σέγκεβ.

Το αστέρι της ομάδας, Ντένι Άβντια (σερβικής καταγωγής) δήλωσε πρόσφατα ότι «ο υπόλοιπος κόσμος ζει μέσα σε μία φούσκα και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει».