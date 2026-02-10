Σπανούλης στα Gazzetta Awards 2025: «Είμαι δίκαιος και ειλικρινής, αλλά εκπτώσεις και χάρες δεν κάνω στους παίκτες»

Λίγο πριν από τη λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην επιτυχία της Εθνικής ομάδας στο πρόσφατο Eurobasket.
Αναφέρθηκε στο «μυστικό» της επιτυχίας, στη σχέση του με τους παίκτες, αλλά και στο κίνητρο με το οποίο «τρέφεται» καθημερινά.
