Σπανούλης στα Gazzetta Awards 2025: «Είμαι δίκαιος και ειλικρινής, αλλά εκπτώσεις και χάρες δεν κάνω στους παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta στάθηκε στην επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς.

Βασίλης Σπανούλης
Ο Βασίλης Σπανούλης στα Gazzetta Awards | INTIME
Λίγο πριν από τη λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην επιτυχία της Εθνικής ομάδας στο πρόσφατο Eurobasket.

Αναφέρθηκε στο «μυστικό» της επιτυχίας, στη σχέση του με τους παίκτες, αλλά και στο κίνητρο με το οποίο «τρέφεται» καθημερινά.

