Deal: Άνοιξε το κουτί και το έριξε στον χορό - Ποσό «όνειρο» για την παίκτρια

Στη Νιρβάνα, και στην παρλάνς στο τσακίρ κέφι έτασε η σημερινή παίκτρια του Deal, όταν έκανε το τέλειο άνοιγμα κουτιού, κερδίζοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον τραπεζίτη.

Στο παιχνίδι είχαν μείνει μερικά από τα μικρότερα αλλά και μεγαλύτερα ποσά. Μετά από μερικές στιγμές αγωνίας, του κουτί που διάλεξε η παίκτρια ήταν τα 100 ευρώ το μικρότερο δηλαδή από τα ποσά που απέμεναν.

Αμέσως γύρισε προς τον συμπαίκτης της άρχισε να το ρίχνει τον χορό, αφού πλέον αύξησε τις πιθανότητές της να κερδίσει ένα μεγάλο ποσό, αλλά άσκησε και πίεση στον τραπεζίτη να κάνει μεγαλύτερη προσφορά.