O Σπανούλης συνεχίζει στο τιμόνι της Εθνικής – Ο Kill Bill οδηγεί την Ελλάδα στο Μουντομπάσκετ 2027

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε με ενθουσιασμό ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να καθοδηγεί την Εθνική Ανδρών από τον πάγκο, παραμένοντας επικεφαλής προπονητής της ομάδας.
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ θα ηγηθεί της «γαλανόλευκης» και στα επόμενα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με κρίσιμες αναμετρήσεις να διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη και στην Πορτογαλία.
Η ΕΟΚ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος που δείχνει, αλλά και προς τη διοίκηση της Μονακό για την κατανόηση και τη συνεργασία που επιτρέπει στον Έλληνα κόουτς να συνεχίσει το έργο του στην Εθνική.
Παράλληλα, η Ομοσπονδία κάλεσε και τις ελληνικές ομάδες –ιδίως τους δύο εκπροσώπους μας στην Ευρωλίγκα– να στηρίξουν την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αγώνων για τον εθνικό αθλητικό στόχο.
Τέλος, η ΕΟΚ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να φροντίζει για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε οι διεθνείς παίκτες να έχουν τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά τους.
