Στα 65 κάνει ακόμα kickflips με το skateboard: Τα γόνατα της Τζούντι Ογιάμα δεν κουράζονται

«Κάνω skateboard από όταν ήμουν 13 ετών και τώρα είμαι 65», είπε η Τζούντι Ογιάμα (Judi Oyama) σε συνέντευξή της το καλοκαίρι. Ως έφηβη, η Τζούντι «έσπασε» τα φράγματα των φύλων στο άθλημα της και έγινε μία από τις πρώτες επαγγελματίες γυναίκες skateboarders, ενώ υπήρξε μέλος της θρυλικής ομάδας N-Men.

Σχεδόν πάντα αγωνιζόταν ενάντια σε άντρες. Σήμερα, πολλά χρόνια αργότερα, συνεχίζει να διευρύνει τα φυλετικά όρια σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα. Όταν τη βλέπουν με skateboard, οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι με τα παιδιά της ή τα εγγόνια της. Κανείς δεν περιμένει ότι κάνει εκείνη.

Και κανείς, σίγουρα, δεν περιμένει ότι η Τζούντι Ογιάμα είναι μία κορυφαία skateboarder που εισήχθη στο Skateboarding Hall of Fame.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr