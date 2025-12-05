Στα σκοτάδια το League Cup: Blackout στον τελικό ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός - «Όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό!»

Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στον μεγάλο τελικό του League Cup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, όταν το κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» βυθίστηκε ξαφνικά στο σκοτάδι.

Στα μέσα του τρίτου σετ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται ήδη με 2-0 σετ και τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα 18-15, η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική προκάλεσε διακοπή ρεύματος στη Νέα Σμύρνη, με αποτέλεσμα να σβήσουν τα φώτα και να σταματήσει η ροή του αγώνα.

Οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν πως η αναμονή για την αποκατάσταση του προβλήματος θα μπορούσε να φτάσει έως και 90 λεπτά, κάτι που βάσει κανονισμών θα οδηγούσε σε αναβολή του τελικού.

Ωστόσο, η λύση βρέθηκε πολύ πιο γρήγορα: μέσα σε περίπου 30 λεπτά το ζήτημα διευθετήθηκε και οι δύο ομάδες επέστρεψαν στο γήπεδο για να συνεχίσουν τη μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό βόλεϊ ανδρών.

Το απρόοπτο αυτό χάρισε στον τελικό μια κινηματογραφική στιγμή, με το κοινό να ζει την ένταση όχι μόνο του αγώνα αλλά και της απρόσμενης «παύσης» που έφερε η κακοκαιρία.

Το black out συνοδεύτηκε με επική ατάκα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ : «Όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό!»