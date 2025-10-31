Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρεται από το τουρνουά της Αθήνας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Hellenic Championship της Αθήνας.

Τη θέση του στο ταμπλό θα πάρει ο Σέρβος, Λάζλο Τζέρε, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr.

Ο Έλληνας τενίστας αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη φετινή του σεζόν, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία του και να αποφύγει περαιτέρω επιβάρυνση ενόψει της νέας χρονιάς.

Η απουσία του Τσιτσιπά αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το τουρνουά της Αθήνας, το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά διοργάνωση ATP και συγκέντρωνε μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό που περίμενε να δει εκείνον και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αγωνίζονται.

